オリックス・西川龍馬外野手（３１）が１５日、２６年「初実戦」で好発進を切った。２５年７月に痛めた左足首の状態を考慮し、宮崎キャンプでは原則、別メニュー調整を続けてきた左打者。ライブＢＰに参加し、同年９月２０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）以来となる打席に立った。「（意識したのは）バットに当てることだけ。まだ全然ダメ」と自己評価は低くても、１３スイングで６本の安打性を放った。岸田監督は「体も