筆者の友人・J子の義母は、結婚してからもずっと仕事を続け、つい最近定年退職しました。今までとは違う自由な時間を持て余し気味だった義母。そんな義母を救ったのはテレビで流れる通販番組だったそうです。 定年退職 私は夫と2人の息子の4人暮らし。夫の転職をきっかけに、夫の地元へ引っ越しをしました。 義父は定年退職後に嘱託として働くため、単身赴任。義母は定年退職後に専業主婦となり、自由な生活を送っていました