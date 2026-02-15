◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＥＡＳＴ―Ｂ▽第２節大宮３―２札幌（１４日・ＮＡＣＫ５スタジアム大宮）開幕戦からメンバーを４人代えたこともあるが、内容を一変させたことは評価できる。昨季プレーオフまで進んだ大宮が相手で厳しい試合になると思っていたが、今後への期待値が上がる試合を見せてくれた。川井監督らスタッフの力はもちろん、選手に能力があることを示してくれた。中でもボランチに入った福森が違い