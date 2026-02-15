シロップ剤（水薬）は、甘みがつけられていることが多く比較的飲みやすい薬です。主に乳幼児や高齢者向けに処方されますが、錠剤や粉薬など他の薬と比べた場合、効果に違いはあるのでしょうか。また「シロップ剤は傷みやすい」という話をよく聞きますが、本当なのでしょうか。薬剤師の真部眞澄さんに聞きました。【画像で見る】「えっ…知らなかった」これが「シロップ剤」の保管に最適な場所です！シロップ剤は細菌やカビが繁殖