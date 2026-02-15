◇プロボクシング「Youwillbethechampion27」（2026年2月15日大阪市・住吉スポーツセンター）IBF世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦が行われ、元世界王者で、同級8位の西田凌佑（29＝六島）が同級4位のブライアン・メルカド・バスケス（30＝メキシコ）に7回2分53秒、負傷判定で勝利。ジャッジ3人が69―64をつける完勝だった。中谷潤人にプロ初黒星を喫し、ベルトを失ってから8カ月。スーパーバンタム級初戦で、