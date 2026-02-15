巨人・リチャードが広島との練習試合（那覇）で意地の2安打だ。「5番・一塁」でスタメン出場。2回の広島・岡本の前に3球三振に倒れ「（地元の）沖縄なのに大恥をかいたので、絶対に打ってやろうと思った」と奮起した。4回には外角直球を力みなく捉えて右中間へ。巨体を揺らして公式戦で1本もない三塁打とし、ファンから大歓声を浴びた。8回にも先頭打者として左前打。強引な打撃にならないよう「7割ぐらい」の力を心がけて