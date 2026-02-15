◇ラグビーリーグワン第8節神戸34―33BL東京（2026年2月15日秩父宮ラグビー場）神戸に、リーグワン創設後ではBL東京戦初勝利をもたらした2トライを挙げたのは、WTB松永寛汰（22）だった。BL東京戦の勝利は2020年2月（0―57）以来、6年ぶり。7戦未勝利（1分け6敗）の負の歴史に、やっと終止符を打った。デーブ・レニー・ヘッドコーチ（HC）は「前半は素晴らしいパフォーマンスだった」と開始からの速い出足のディフェンス