◇明治安田J1百年構想リーグ第2節川崎F0―0（PK9―8）千葉（2026年2月15日フクアリ）川崎Fが0―0で突入した千葉とのPK戦を9―8で制し、勝ち点を5に伸ばした。前半は押し込まれる展開となったが、GKブローダーセンが好セーブを続けるなど奮闘。後半は盛り返して相手ゴールに迫る場面も増えたが、互いに決定力を欠いて迎えたPK戦の末に競り勝って勝ち点2を加えた。MF脇坂主将は「90分を通して自分たちのゲームにしきれなか