IBFスーパーバンタム級世界王座挑戦者決定戦でブライアン・メルカド・バスケス（左）を破った西田凌佑＝HOS住吉SC国際ボクシング連盟（IBF）スーパーバンタム級の世界王座挑戦者決定戦は15日、大阪市のHOS住吉スポーツセンターで行われ、同級8位の西田凌佑（六島）が同級4位ブライアン・メルカド・バスケス（メキシコ）に7回2分53秒、3―0の負傷判定で勝った。井上尚弥（大橋）が世界主要4団体の王座を独占する階級で挑戦権を