ミラノ・コルティナオリンピックのアルペンスキーは１４日の男子大回転で、ルカス・ブローテン（ブラジル）が２回の合計タイム２分２５秒００で優勝した。冬季五輪の全競技を通じ、ブラジルで初のメダル獲得となった。「夢が現実に」冬季五輪ではブラジル初のメダル。２５歳の新王者・ブローテンは「夢が現実となった。信じられないよ」と涙を流した。前回覇者のマルコ・オーデルマットら強豪のスイス勢を抑えて１回目にトッ