◎あすの全国の天気一時的に冬型の気圧配置となりそうです。山陰から北日本の日本海側は雲が広がりやすく、雨や雪の降る所があるでしょう。太平洋側は晴れ間がありますが、関東は天気が下り坂です。午後は次第に雲が厚くなり、夜は関東の所々で雨や雪が降りそうです。内陸、山沿いではうっすら積もる可能性もあるため、車の運転などはお気をつけください。◎あすの予想気温朝の最低気温は、西日本で前日より低くなりそうです。福岡