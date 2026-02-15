史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『R-1グランプリ2026』の決勝進出者が15日、東京・NEW PIER HALLで行われた準決勝後に発表され、8回目のファイナリストになるルシファー吉岡と、昨年末の『M-1グランプリ』2位と勢いに乗るお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次が決勝に進出。互いにライバル心をむき出しにした。【個別ショット】見事に決勝進出を決めた芸人たち会見後の質疑で、「負けたくないと意識するファイナリストは？