ミラノ・コルティナ五輪に出場しているカーリング女子日本代表・フォルティウスでフィフス（リザーブ）を務める小林未奈（23）がカーリングを始めたのは小学4年生だ。どうぎんカーリングスタジアムでの体験会を経て、2年後には「北海道タレントアスリート発掘・育成事業」、通称TIDの1期生に選出される。カーリングの同期には田畑百葉（現・北海道銀行リラーズ）がいた。【画像】崖っぷちカーリング女子日本代表の“スーパーサブ