元SKE48高柳明音（34）が15日、都内で初のソロライブ「Bright Sound」を開催した。21年にSKE48を卒業し、昨春に本格的なアーティスト活動を開始。自ら作詞したという「星、流れる夜に君を想う」を発表して以降、昨年8月に初シングル「O．A．!! Summer Tune☆」、1月に「爛漫スピリット」をリリースするなど、自ら作詞した楽曲を次々と発表していた。「爛漫スピリット」は、「SKE48の『ごめんねSUMMER』の使われなかったデモ音源を