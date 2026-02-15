犬が『ウンチ中』に飼い主を見つめる理由４選 犬がウンチをするとき、飼い主を見つめてくることがありますよね。なぜ彼らは、ウンチをしながら飼い主に視線を送るのでしょうか。ここでは、犬がウンチ中に飼い主を見つめる意外な理由を解説します。 1.見張りをお願いしている 犬は群れで行動していた時代に、仲間とお互いに背中を預けあい、見張りをしながら安全を守っていたと考えられています。そのため、現代の犬たちも自分