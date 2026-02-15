シンガー・ソングライターの寿理（じゅり、１９）が１４日、広島ＬｉｖｅＪｕｋｅで「寿理ワンマンライブ〜はじめはいっぽ〜」を行った。１７日に２０歳の誕生日を迎える寿理。「夾竹桃」や「空とあたし」などを、パワフルに歌って盛り上げた。サプライズでケーキが贈られる場面もあり、会場は暖かい雰囲気に包まれた。ライブを終え、「まだ始まった気もしていないような、一瞬で過ぎた気がします。自分の１０代も一瞬で過