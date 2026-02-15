現地時間2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第6R・1351ターフスプリント（G2・芝1351m・1着賞金120万ドル＝約1億8000万円）は、I.オルティスJr.騎乗、リーフランナー（せん5・D.フォークス）が勝利した。2着にラザット（せん5・J.レニエ）、3着にコマンチブレイブ（牡4・D.オブライエン）。勝ちタイムは1分18秒23（良）。日本から参戦したパンジャタワー（牡4・栗東・橋口慎介）は5着、フォー