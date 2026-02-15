◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日スノーボード男子スロープスタイル予選（2026年2月15日リビーニョ・スノーパーク）悪天候の予報により一日前倒しとなったスロープスタイル（SS）男子の予選が行われ、ビッグエア（BA）で金メダルを獲得した木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）は14位で予選敗退した。木村は1回目に丁寧な演技で69.20点と8位につけた。4人に抜かれ12位となって迎えた2回目は最後に転倒。残り7人