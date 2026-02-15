■ミラノ・コルティナオリンピック™フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル（日本時間15日、リビーニョ・エアリアルモーグルパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？男子デュアルモーグルの決勝が行われ、モーグル（12日）で銅メダルを獲得した堀島行真（28、トヨタ自動車スキー部）がM.キングズベリー（33、カナダ）に敗れ銀メダル