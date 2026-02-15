「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル・決勝」（１５日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）男子モーグル２大会連続銅メダルの堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝は決勝で第一人者のミカエル・キングズベリー（カナダ）に敗れ、銀メダルだった。第２エアの手前でバランスを崩し、ジャンプしただけの形に。先にゴールしたが悔しがった。採点を待つ間はキングズベリーとハグして健闘を