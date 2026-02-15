日本勢最先着となったパンジャタワーは、直線で見せ場を作る走りを見せた。中団で脚を温存しながら流れに乗り、外へ持ち出してからは鋭く加速。一瞬は前に迫る勢いを見せたが、最後は伸び切れず5着での入線となった。それでもスムーズな立ち回りと直線の脚は、力を出し切った内容だった。5着パンジャタワー橋口慎介調教師「スタートも上手く出て、前半もある程度いい位置につけられました。勝負どころでも上手く外へ出して、直