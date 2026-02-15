世界の快速自慢が集うスプリント戦で、日本の4歳馬が確かな存在感を示した。坂井瑠星騎乗のアメリカンステージは好位3番手で流れに乗り、直線では一度先頭に迫る見せ場を演出。ゴール前で脚色はやや鈍ったものの4着に踏みとどまり、上位争いに加わる内容を見せた。坂井騎手は「明け4歳で、もう一段上がってくれば上位馬とも差のないレースができると思います」と今後の成長に期待を寄せた。4着アメリカンステージ坂井瑠星騎手