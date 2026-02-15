現地時間2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第5R・リヤドダートスプリント（G2・ダ1200m・1着賞金120万ドル＝約1億8000万円）は、F.プラ騎乗、イマジネーション（牡5・B.バファート）が優勝した。2着にジャストビートザオッズ（せん6・G.サッコ）、3着にムクタヘム（せん5・A.アルシダラニ）。勝ちタイムは1分12秒00（良）。日本から参戦したアメリカンステージ（牡4・栗東・矢作芳人）は4着