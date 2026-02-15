地方所属の3歳馬として初めて海外重賞Vの期待を背負ったベストグリーンだったが9着に敗れた。レース前半からスピードでも世界の強豪とは見劣りすることなく先行集団の一角で流れに乗ったが、勝負どころでは手応え劣勢で後退。タフな馬場の影響もあったのか最後は余力がなかった。9着ベストグリーン坂井瑠星騎手「状態も非常に良かったです。正攻法で勝ちに行った結果で悔いのないレースは出来ました。この馬にとってはタフな馬