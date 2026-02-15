現地時間2月14日、サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第4R・サウジダービー（G3・ダ1600m・1着賞金90万ドル＝約1億3500万円）は、R.フェレイラ騎乗、アルハラム（牡3・A.アルシダラニ）が勝利した。2着にオブリタレーション（牡3・S.アスムッセン）、3着に戸崎圭太騎乗のサトノボヤージュ（牡3・美浦・田中博康）が入った。勝ちタイムは1分38秒45（良）。日本から参戦したワンダーディ