ひとり芸No.1決定戦『R-1グランプリ2026』の決勝進出者に、トンツカタン お抹茶、渡辺銀次、真輝志、九条ジョー、さすらいラビー 中田、今井らいぱち、ななまがり 初瀬、しんや、ルシファー吉岡が決まった。決勝は、カンテレ・フジテレビ系で3月21日(18:30〜)に生放送される。『R-1グランプリ2026』ファイナリスト『R-1グランプリ2026』は、2002年より開催している史上最大の“ピン芸日本一決定戦”。昨年はR-1史上最短となる芸歴3