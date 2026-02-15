2月15日、京都競馬場で行われた伝統のG2・京都記念（芝2200m）は今月末で引退、調教師に転身する藤岡佑介騎手が騎乗したジューンテイクが快勝。同馬は重賞2勝目をマークした。直線では早め先頭から押し切る競馬で、1番人気のエリキングを半馬身差で完封。鮮やかな抜け出しだった。京都記念、勝利ジョッキーコメント1着ジューンテイク藤岡佑介騎手「馬がやっといい時の感じに戻ってきて、結果に繋がって嬉しいです。京都新聞杯