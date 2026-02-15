【モデルプレス＝2026/02/15】YouTuber・さくらが15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】20歳美人YouTuber、美脚際立つミニスカ×スニーカーコーデ◆さくら、ミニスカで美脚披露さくらは、青のストライプシャツにネクタイを締め、オーバーサイズのデニムジャケット、美しい脚が際立つミニスカートにスニーカーというハンサムなスタ