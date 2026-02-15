演技が終わると、フィギュアスケート選手チャ・ジュンファンは、そのまま氷の上に座り込んだ。両脚を真っ直ぐ伸ばしたまま、しばらく息を整えた。悔しさがよぎったが、すぐに明るい笑みが浮かんだ。すべてを出し切ったという清々しさが滲み出ていた。2月14日、チャ・ジュンファンは「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」フィギュアスケート男子シングル・フリーで181.20点を記録した。【写真】「胸キュン不可避」チャ・ジュ