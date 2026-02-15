フォークデュオ・ゆずが１５日、大阪市中央区の大阪城ホールで「ゆず×ＦＭＯＳＡＫＡ５５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＰｒｅｍｉｕｍＣｏｎｓｅｒｔゆずオーケストラ」と銘打ったライブを開催。ステージ裏にも客席を設け、北川悠仁によると「１万３０００人を超える」ファンが見守る中「ゆずシンフォニックオーケストラ」（ＴｈｅＳｙｍｐｈｏｎｉｃＯｒｃｈｅｓｔｒａ）をバックに従えて疾走した。オケが「Ａ