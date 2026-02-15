IS:SUE・NANO IS:SUE・NANOが15日、愛知・名古屋のIGアリーナで行われた『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演した。「1st FASHION SHOW STAGE」のブランド「ETHR OF」のステージのランウェイを華麗に歩いた。