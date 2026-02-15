日本ハムは１５日、楽天と練習試合（金武）を行った。郡司裕也捕手（２８）は「４番・三塁」でスタメン出場すると、初回２死二塁から先制の中前適時打。今季の対外試合初打点を挙げた。開幕４番も決まっており「内容もいいですし、順調かなと思います。こういう役回りが増えると思うので、シーズンでこういうのを続けられれば。４番なんで、初回に回ってきたらだいたいチャンスなんで」と話していた。