お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん、良ちゃんが１４日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。この日は、キングオブコント２０２１王者で空気階段・鈴木もぐらをゲストに招いた。冒頭、金ちゃんは「痩せたよね…？」とかなりスリムになった、もぐらの激変に着目。もぐらは「（昨年の）１２月半ばに１２１キロあって、そっから２２キロ痩せました。今、９９です」と報告した。