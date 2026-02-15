男性デュオのゆずが１５日、大阪城ホールで、「ゆず×ＦＭＯＳＡＫＡ５５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＰｒｅｍｉｕｍＣｏｎｃｅｒｔゆずオーケストラ」を開催した。２４年の大みそかに横浜で行われたオーケストラコンサートの第２弾。大勢の立ち見客も出る中、北川悠仁は「大阪城ホール史上初、１万３０００人を超えている方が埋め尽くしています」と感謝し、岩沢厚治も笑顔で観客で埋まったホールを見渡した。こ