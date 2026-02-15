◇練習試合清水1―0松本（2026年2月15日静岡・三保グラウンド）J1清水は15日、J3松本と練習試合（45分×2本）を行い1―0で勝利した。メンバーは、前日の明治安田J1百年構想リーグ第2節・京都戦で出番がなかった選手中心の構成。京都戦で後半終盤に途中出場し、失点に絡んだMF大畑凜生（22）は、この日はセンターバックで先発出場し無失点勝利に貢献した。その京都戦での一瞬を、大畑は真正面から受け止めている。後半45