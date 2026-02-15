衆院選で落選した中道の大物議員、小沢一郎氏（８３）が１５日、Ｘに「長い間、ご支援いただいた皆様へ。」と題した動画を投稿。支援者らに謝罪した。小沢氏は１９６９年の初当選以来、一度も落選することなく政界の中心に座ったが、今回、比例復活もなく、落選した。落選について「本当に私の不徳の致すところであり、応援してくださった皆様に、地元の皆さんはもとより、全国の皆さんに心からお詫びを申し上げる次第でござ