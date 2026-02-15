秋篠宮さまは１５日、大津市を訪れ、総裁を務める恩賜財団済生会の総会に出席された。済生会の病院や福祉施設の医師、看護師ら約２０００人が参加。秋篠宮さまはあいさつで、東日本大震災で被災した岩手県陸前高田市の済生会陸前高田診療所が昨年に１０周年を迎えたことに触れ、「地域の復興を医療の面から支え続け、地域住民の方々の安心の拠点になっていることをうれしく思います」と述べられた。