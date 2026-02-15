テレビ朝日の住田紗里アナウンサーが15日、インスタグラムを更新。行政書士試験に合格したことを報告した。令和7年度の合格率は14・54％という難関を突破した。住田アナは「令和7年度行政書士試験に合格しました」と報告。「法律の勉強をしたことで、日々お伝えしているニュースへの理解も深まっているような気がします」と伝え、合格証を手にした笑顔ショットを公開した。そして「行政書士を目指そうと思ったきっかけは、一昨年