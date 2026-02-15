他の世代に比べ正規雇用の門が狭く、低収入や不安定な雇用でキャリアをスタートさせた人が多いといわれる就職氷河期世代。探偵事務所 響（東京都新宿区）が運営するメディア『借金返済の相談所』が実施した「就職氷河期世代の借金」に関する調査によると、氷河期世代が借金をしたきっかけは「低収入・不安定な雇用」が最多となりました。【調査結果を見る】氷河期世代が借金をしたきっかけは？調査は、氷河期世代（1970〜1984年生