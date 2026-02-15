みなさんは、ママ友とケンカをしたことはありますか？長い付き合いのママ友とも、些細なひと言がきっかけでこんなトラブルになることもあるようです。『子どもが小学生の頃からずっと仲がよかったママ友。当時からうちは稼ぎが少なくて、ひたすら節約。ママ友は旅行や服など好きなものは我慢しないタイプ。いよいよ子どもが大学生になり、うちはなんとか奨学金を借りずに済んだけれど、ママ友は奨学金を借りたそう。そしたら「い