楽天のドラフト3位・繁永晟内野手（22＝中大）が実戦での初安打を放った。日本ハムとの練習試合（金武）に「5番・三塁」で出場。4回無死一塁の第2打席で左前打をマークした。「ヒットが1本出て一安心した。（次は）逆方向に強い打球を打ちたい」と繁永。中大では3年春のリーグ戦で首位打者に輝き、2年連続で大学日本代表に選出された。持ち味の打撃でさらなるアピールを続ける。