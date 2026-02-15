男子デュアルモーグル決勝バランスを崩す堀島行真＝リビーニョ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日の15日、フリースタイルスキーの新種目、男子デュアルモーグルで、堀島行真（トヨタ自動車）は決勝で敗れ、銀メダルを獲得した。島川拓也（日本仮設）は3位決定戦で敗れ、メダル獲得はならなかった。