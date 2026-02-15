【ミラノ共同】冬季五輪のフィギュアスケート男子で銅メダルを獲得した仙台市出身の佐藤駿（22）は、小学1年生で東日本大震災を経験した。自宅は半壊で、東京都に一時避難。「スケートをできる幸せを改めて実感した」と、感謝の気持ちを忘れたことはない。5歳で滑り始め、羽生結弦さんも練習していた仙台市のリンクが拠点だった。当時の浪岡秀コーチが苦笑するほどのめり込んだスケートを被災後は中断せざるを得なくなった。