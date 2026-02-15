１４日午後１時５分頃、群馬県片品村の丸沼高原スキー場で、パトロール隊員から「男性同士の衝突で、１人の意識がない」と１１９番があった。県警沼田署によると、スキーをしていた同県沼田市の男性（７８）と、スノーボードをしていた千葉県柏市の男性（３７）が衝突し、沼田市の男性は搬送先の病院で死亡が確認された。千葉県の男性も右腕の骨を折るなどの重傷。同署が当時の状況を調べている。