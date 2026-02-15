横浜地方気象台横浜地方気象台は１５日、雪に関する気象情報を発表した。県内では１６日夜から１７日にかけて雪の降る所があり、箱根や丹沢など西部の山地（標高５００メートル以上）では積もる恐れがあるという。交通への影響や路面の凍結などに注意を呼びかけている。気象台によると、冬型の気圧配置や気圧の谷の影響などで１６日夜から雪や雨が降り、西部の山地に大雪注意報を発表する可能性がある。１６日夕からの２４時