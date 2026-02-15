【イタリア・リビーニョ１５日発】ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグル（リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）が行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。デュアルモーグルは今大会から採用された新種目。準々決勝では後ろ向きにゴールする危ないシーンもあったが、準決勝では快勝。決勝はライバルのミカエル・キングズベリー（カナダ）と対戦するも、バランスを崩して思うよ