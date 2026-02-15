【イタリア・ミラノ１５日発】ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が、大人気バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」への愛を語った。ライブに足を運ぶこともある戸塚は「愛情と矛先」がお気に入り。この日のメダリスト会見では「滑りに行く前はお風呂で音楽を聴いたり、決勝の３本は音楽を聴かないけど、公開練習では音楽聴いたりするので、そこでは