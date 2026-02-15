【その他の画像・動画等を元記事で観る】2月14日、麻倉ももがバレンタインイベント（オフィシャルサイト有料会員限定）を開催し、イベント内で4月29日発売となる16枚目のニューシングル「crumb」(読み：クラム)のリリースをサプライズ発表した。「LAWSON premium event 麻倉もも もChoっと甘い♡ MoChoの Chocoパーティー」と題されバレンタイン当日に行われた今回のイベントでは、麻倉がバレンタインにちなんだ様々な企画に