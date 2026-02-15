オリックス・吉田輝星投手（２５）が、２２日の練習試合・ＪＲ九州戦（ＳＯＫＫＥＮ）で復帰する予定であることが１５日、分かった。２５年３月に右肘の内側側副じん帯再建術を受けた右腕は、宮崎キャンプでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板。２４年９月２８日の楽天戦（楽天モバイル）以来となる打者との対戦を終え、「球質が変わったことを実感できた。手術をしてよかった」と納得の表情を見せた。直球は術後の最速