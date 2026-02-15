日本ハムは１５日、楽天と練習試合（金武）を行った。矢沢宏太投手（２５）は８回に代走で起用されると二盗に成功。さらに９回１死満塁で打席が回ってくると、中越えに走者一掃の二塁打を放った。ここまでの実戦は全５試合で安打を放ち、ここ３試合連続で長打をマークしている。「狙い通り、イメージ通りのバッティング。練習はやばいですけど、実戦ではいいと思います」と手応えを口にした。